Сытник о "рюкзаках Авакова": НАБУ дело закончило, прокурор принял решение его закрыть

Новости Украины:Сытник прокомментировал закрытие дела "рюкзаков Авакова".

Национальное анткорупцийне бюро завершило дело "рюкзаков Авакова", следователи свою роль выполнили, а дальше прокурор принял решение закрыть дело. Об этом заявил директор НАБУ во время интервью на 24 канале, передает УНН.

"Антикоррупционное бюро дело (о "рюкзаках Авакова" - ред.) закончило. Прокурором было принято решение, следствие завершилось, следователи свою роль выполнили ... далее прокурор принял решение закрыть дело", - пояснил Сытник.

Он добавил, что решение о закрытии дела подписывал не глава САП Назар Холодницкий.

"Мы довели до логического завершения ... прокурор это дело довел и принял решение его закрыть", - сказал Сытник.

Вместе с тем, Сытник объяснил, что НАБУ не может работать без слаженного сотрудничества с САП.

Как сообщалось ранее, САП закрыла уголовное производство в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".

В САП объяснили, что основанием для закрытия уголовного производства по так называемому "делу рюкзаков" является отсутствие доказательств осведомленности о качестве изделий фигурантов дела - сына министра внутренних дел Украины и экс-заместителя главы МВД.

Позже Харьковский суд утвердил соглашение между следствием и третьим фигурантом "дела рюкзаков для МВД" Литвиным. Его приговорили к 5 годам условно и обязали возместить около 5 млн грн. Эти средства он оплатил.