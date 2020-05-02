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Пограничники за год изъяли более 3 тонн наркотиков

Пограничники за год изъяли более 3 тонн наркотиков
01:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Госпогранслужбе рассказали, какое количество наркотиков изъяли пограничники за 2020 год.

В течение 2019 года сотрудники Государственной пограничной службы выявили свыше 3 тонн наркотических веществ.

Об этом сообщает ГПСУ.

"В течение 12 месяцев сотрудники Госпогранслужбы обнаружили более 3 тонн наркотических веществ, свыше 5 тысяч психотропных таблеток и более 11 кг наркосодержащих лекарственных средств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самое масштабное задержание тяжелых наркотиков произошло в ноябре на Закарпатье. Сотрудники пункта пропуска «Ужгород» обнаружили 374 килограмма героина в фуре, которая направлялась в Германию. Наркотики были спрятаны в грузе фанеры.

В ведомстве добавили, что около 45% задержаний на границе происходит благодаря собакам, ведь несмотря на современные технологии лучше их обнаружить наркотики, а также взрывчатку, не может никто.

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Наркотики, Пограничники, гспу.
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