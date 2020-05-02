Иван Ветхопещерник: приметы и обряды на 2 мая

Новости Украины:В этот день молятся Ивану Воину о защите от всех напастей.

Традиции на 2 мая

Святому покровителю этого дня молятся о защите от всех напастей. Вера в этого святого была настолько велика, что его просили рассудить спор, найти виновных в краже.

Этот день получил такое название, потому что полагалось вынести сотканные холсты, то есть новины, в поле. В этот день крестьянки выходили с тканью в поле, раскланивались на все стороны и, обращаясь на восток, говорили: "Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!" Затем расстилали холст на лугу, клали на него пирог и уходили домой с надеждой, что матушка-весна оденется в новину и за принесенные хлеб-соль уродит в изобилии лен и коноплю.

В этот день говорили: "Надо одеть весну в новину", "На майском солнышке холсты отбелить - весну ими одарить!"

Приметы на 2 мая

Если начало мая теплое - в конце будут холода (и наоборот).

Если дикие утки строят свои гнезда у самой воды - лето будет сухое, а чем дальше от воды - тем дождливее лето.

Безветренная золотистая вечерняя заря - к хорошей погоде.

Бродячие облака воды не несут (дождя не будет).