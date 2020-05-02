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Родительские субботы в мае 2020 года

Родительские субботы в мае 2020 года
09:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В мае 2020 года верующие могут помянуть души своих близких, помолившись за них высшим силам.

В православии поминовению усопших отведены особые дни, названные родительскими субботами. 

Май — особое время для православных верующих. В нем нет как таковых родительских суббот, но заупокойная служба проводится. Эксперты предлагают познакомиться с особенностями ее проведения, чтобы заранее подготовиться к важному событию и в общей молитве почтить память тех, кто отправился на Небеса.

В мае 2020 года верующие смогут почтить память близких 9 числа, в день великого праздника окончания Великой Отечественной войны. В этот день все храмы и церкви совершают службы, чтобы помянуть тех героев, которые ценой своих жизней защищали мирное население от врагов.

Помолиться можно своими словами, не заучивая длинных текстов. Главное, чтобы молитва была искренней и шла от самого сердца, например:

"Господь Всемогущий, прими в Царствие Небесное души усопших да прости им их деяния земные неблаговидные. Прими мою молитву об их спасении, дабы очистились души грешников. С благодарностью молюсь за души воинов, храбро сражавшихся за мир на земле. Господи, прими их с почестями и даруй живущим на земле милость свою. Аминь".

День Победы — радостное событие, однако многие встречают него со слезами на глазах, понимая, что миллионы людей отдали жизни за эту победу. Общие молитвы звучат в память о погибших, а к памятникам несут бесчисленное количество цветов, благодаря каждого безымянного солдата.

Народные приметы на май 2020

В день этого праздника молятся за всех усопших, вспоминая не только воинов, но и своих близких. В церквях подают записочки с именами усопших, чтобы священнослужители упомянули их во время общей молитвы. Кроме того, помолиться можно и дома, что будет целесообразно в условиях самоизоляции в связи с коронавирусом.

Кроме поминальных молитв в мае принято заниматься благотворительностью, жертвовать деньги и вещи в организованные фонды помощи, протягивать руку помощи всем, кто в ней нуждается. Священнослужители напоминают, что помолиться за близких можно во все дни мая, как и посетить кладбища, чтобы прибраться на могилах.

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Традиции, Приметы, Родительские субботы, Май 2020, Родительские субботы в мае.
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