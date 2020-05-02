День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году

Новости Украины:Эксперты рассказали, какого числа Троица и как правильно встретить этот светлый день.

Летом 2020 года православный мир встретит день Святой Троицы. Дата праздника ежегодно меняется, она движется по календарю года вслед за Пасхой.

Светлая Троица — один из 12 великих праздников церковного календаря. Очень часто торжество называют днем схождения Святого Духа. Название гласное, благодаря которому сразу становится ясно, какому знаковому событию посвящено празднество. И действительно, праздник посвящен схождению Духа Святого на апостолов и единству трех божественных ипостасей Всевышнего.

История и смысл празднования

Праздник Троицы является воплощением веры и ярким напоминанием о библейском событии. После воскрешения Христа произошло то, о чем Спаситель говорил еще задолго до своей мученической казни: сошествие на землю Святого Духа.

Как гласит "Книга Нового завета", после Страстной недели, христовой казни и его божественного воскрешения, на 50-й день, на апостолов снизошел Святой Дух в трех обличиях: Бог-Отец (святой ум), Бог-Сын (святое слово), Бог-Дух (Святой Дух). Таким образом Всевышний передал знание о единстве Троицы.

Важно отметить, что после произошедшего ученики христовы заметили в себе большие перемены: они неожиданно обрели дар исцеления и пророчества. Кроме того, они научились разговаривать на всех языках, чтобы нести в мир Слово Божие.

Святая Троица в 2020 году

Отправной точкой празднования Троицы считается Пасха. Троица всегда выпадает на воскресный день спустя 50 дней с момента празднования Светлой Пасхи. В 2020 году православный мир встретит Троицу 7 июня.

Разумеется, в этот торжественный день пройдет праздничное богослужение, без которого не обходится ни одно православное торжество. Причем на Троицкий день храмы по обыкновению украшают зеленью: пол устилают скошенной травой, иконы украшают полевыми цветами и молодыми веточками деревьев, обычно березовыми. Вообще, береза издавна считалась главным атрибутом празднества, а ее веточки — символом силы Божественного Духа.

Священники советуют на Троицу творить добро, совершая добрые поступки, помогая нуждающимся и относясь ко всем с любовью и теплотой. 7 июня, по словам церковнослужителей, Дух Святой снизойдет на всех, кто меняется к лучшему, следует за Господом и противится злу. В обязательном порядке нужно будет прочесть молитву "Отче наш" и молитву Святой Троице. Читайте священные слова без спешки, суеты, не держа на сердце тяжелых или дурных мыслей.

В воскресенье 7 июня 2020 года нас ждет великий праздник Светлой Троицы. Постарайтесь провести этот день так, чтобы он оставил положительный след на вашей жизни и жизни ваших близких.