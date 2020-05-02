Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве за сутки - более 40 случаев коронавируса
В Киеве за сутки - более 40 случаев коронавируса
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
Барселона займется обменом футболистов
Барселона займется обменом футболистов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая

День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году

Смотрите фото (3)
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
12:20 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Эксперты рассказали, какого числа Троица и как правильно встретить этот светлый день.

Летом 2020 года православный мир встретит день Святой Троицы. Дата праздника ежегодно меняется, она движется по календарю года вслед за Пасхой. 

Светлая Троица — один из 12 великих праздников церковного календаря. Очень часто торжество называют днем схождения Святого Духа. Название гласное, благодаря которому сразу становится ясно, какому знаковому событию посвящено празднество. И действительно, праздник посвящен схождению Духа Святого на апостолов и единству трех божественных ипостасей Всевышнего.

История и смысл празднования

Праздник Троицы является воплощением веры и ярким напоминанием о библейском событии. После воскрешения Христа произошло то, о чем Спаситель говорил еще задолго до своей мученической казни: сошествие на землю Святого Духа.

Как гласит "Книга Нового завета", после Страстной недели, христовой казни и его божественного воскрешения, на 50-й день, на апостолов снизошел Святой Дух в трех обличиях: Бог-Отец (святой ум), Бог-Сын (святое слово), Бог-Дух (Святой Дух). Таким образом Всевышний передал знание о единстве Троицы.

Важно отметить, что после произошедшего ученики христовы заметили в себе большие перемены: они неожиданно обрели дар исцеления и пророчества. Кроме того, они научились разговаривать на всех языках, чтобы нести в мир Слово Божие.

Святая Троица в 2020 году

Отправной точкой празднования Троицы считается Пасха. Троица всегда выпадает на воскресный день спустя 50 дней с момента празднования Светлой Пасхи. В 2020 году православный мир встретит Троицу 7 июня.

Что нужно успеть в мае: советы для Знаков Зодиака
Что нужно успеть в мае: советы для Знаков ЗодиакаЧитать полностью

Разумеется, в этот торжественный день пройдет праздничное богослужение, без которого не обходится ни одно православное торжество. Причем на Троицкий день храмы по обыкновению украшают зеленью: пол устилают скошенной травой, иконы украшают полевыми цветами и молодыми веточками деревьев, обычно березовыми. Вообще, береза издавна считалась главным атрибутом празднества, а ее веточки — символом силы Божественного Духа.

Священники советуют на Троицу творить добро, совершая добрые поступки, помогая нуждающимся и относясь ко всем с любовью и теплотой. 7 июня, по словам церковнослужителей, Дух Святой снизойдет на всех, кто меняется к лучшему, следует за Господом и противится злу. В обязательном порядке нужно будет прочесть молитву "Отче наш" и молитву Святой Троице. Читайте священные слова без спешки, суеты, не держа на сердце тяжелых или дурных мыслей.

В воскресенье 7 июня 2020 года нас ждет великий праздник Светлой Троицы. Постарайтесь провести этот день так, чтобы он оставил положительный след на вашей жизни и жизни ваших близких.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздники, Троица, День Святой Троицы, 7 июня, Церковные праздники, Когда Троица, Празднование Троицы, Троица 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь