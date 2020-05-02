Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
"До 140 тысяч смертей до конца уже этого года": Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Селезнев назвал Фонсеку худшим тренером
Селезнев назвал Фонсеку худшим тренером
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния

"До 140 тысяч смертей до конца уже этого года": Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина

"До 140 тысяч смертей до конца уже этого года": Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
14:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По словам Ляшко призвал украинцев включить "тумблер терпения".

Введение карантина в Украине дало свой результат в борьбе с пандемией COVID-19, но украинцам нужно включить "тумблер терпения", чтобы выйти из карантина вовремя.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Карантин в Украине работает. Введенные профилактические и противоэпидемические мероприятия дали свой результат. И как бы уже ни хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпения, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", – рассказал врач.

По словам Ляшко, от смертности и заболеваемости населения тоже возможны немалые экономические потери.

"Потери, связанные с недопроизводством внутреннего валового продукта через выбытие человека из трудовой деятельности из-за коронавирусной болезни. Потери, связанные с оказанием медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. И потери, связанные с неоказанием из-за коронавируса медицинской помощи тем, кто в ней нуждается", – отметил врач.

Карантин на майские праздники: на въезде в курортную Кирилловку установили КПП

В связи с этим правительство планирует смягчение карантина, но при определенных условиях. В частности, сейчас в Минздраве уточняют временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, кафе, автомойках, торговли хозяйственными товарами, оказании адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное. Их планируют опубликовать на выходных, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию.

"Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий – это 120-140 тысяч смертей до конца уже этого года. Такой вот прогноз получил от Kyiv School of Economics", - отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая

Как сообщалось ранее, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта. На сегодня он пока что действует до 11 мая.

Вчера министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал смягчение карантинных мероприятий с 11 мая.

Ранее Степанов заявил, что преждевременная отмена карантина может привести к второй волне коронавируса в Украине, поэтому правительство будет очень взвешенно подходить к ослаблению ограничительных мер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь