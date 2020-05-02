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Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью украинца в Мали

Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью украинца в Мали
23:47 Сб, 2 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Эммануэль Макрон с большим сожалением воспринял сообщение о смерти Дмитрия Мартынюка в Мали.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью в Мали военнослужащего Иностранного легиона украинского происхождения Дмитрия Мартынюка.

Об этом сообщает Елисейский дворец.

«Президент Республики с большим сожалением воспринял сообщение о смерти 1 мая бригадира (капрал – ред.) Дмитрия Мартынюка в военном госпитале Перси де Кламар вследствие ранений, полученных от разрыва самодельного взрывного устройства. Это произошло 23 апреля во время проведения операции против террористических групп в Мали», - говорится в сообщении.

Макрон выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и заверил в солидарности Франции в таких трагических обстоятельствах.

Соболезнования родным и близким погибшего выразили министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли лично и возглавляемое им ведомство в целом, командование Сухопутных войск, а также командование и личный состав полка, в котором служил украинский легионер.

Как стало известно сегодня, военнослужащий 1-го бронетанкового полка Иностранного легиона Дмитрий Мартынюк погиб в Мали, выполняя задания во время антитеррористической операции «Бархан». Франция проводит ее в африканском регионе Сахель, который включает Мали, Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад. К операции привлечены 6 тыс. военнослужащих.

Дмитрий Мартынюк родился 28 августа 1991 года на Хмельнитчине. В составе Иностранного легиона служил с сентября 2015 года.

Это второй украинец из французского Иностранного легиона, который погиб в последнее время. 13 марта в Ливане в результате ДТП погиб Владимир Рыбончук, капрал 1-го иностранного инженерного полка в составе Временной миссии ООН (UNIFIL).

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Все по теме:

Украина, Франция, Мали, Эммануэль Макрон, Дмитрий Мартынюк.
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