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МИД: Только РФ не заинтересована в выяснении причин трагедии в Одессе

МИД: Только РФ не заинтересована в выяснении причин трагедии в Одессе
00:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:МИД Украины считает, что только Россию не интересует выяснение причин трагедии в Одессе 2 мая.

В годовщину трагических событий в Одессе МИД Украины выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти.

Об этом говорится в комментарии МИД, обнародованном на сайте министерства.

«События 2 мая 2014 года в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия», направленного на дестабилизацию украинского Востока и Юга и дезинтеграции Украины. В Одессе экстремистские силы действовали по аналогичному сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе – провозглашение фейковой «народной республики», массовые беспорядки с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивание местных активистов, парализация местных органов власти и силовых структур», - заявляют в МИД.

В министерстве отмечают, что 2 мая должно было стать решающим днем в реализации этих планов. Нападение вооруженных и экипированных боевиков под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам.

«Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не вспоминает о кровавых событиях в центре города, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Так же не упоминаются установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасение заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины», - констатируется в сообщении.

В МИД подчеркивают, что украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц. И напоминают, что по результатам расследований по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено 37 обвинительных актов. В отношении трех лиц суды вынесли обвинительные приговоры. ГБР осуществляет отдельное досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе.

РФ настаивала на выдаче людей, которые участвовали в беспорядках в Одессе 2 мая

«Единственной стороной, которая откровенно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, приведших к трагедии, является Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д.Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции», - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, там напоминают, что в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре – декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере девятерых человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

«Призываем международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации, которые являются важным элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств», - отмечают в МИД.

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Одесса, Россия, МИД, РФ, 2 мая.
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