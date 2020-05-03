Коломойский планирует обратиться в ЕСПЧ по поводу "банковского" закона

Новости Украины:Игорь Коломойский хочет обратиться в Европейский суд по правам человека из-за принятия "банковского" законопроекта.

После принятия «банковского» законопроекта экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский планирует обратиться в Европейский суд по правам человека и сотрудничать в этом вопросе с главой АП времен Януковича Андреем Портновым.

Об этом Коломойский рассказал в комментарии hromadske.

«Когда примут закон, тогда уже буду обращаться. Мы обсуждали так, вскользь. Почему к нему (Портнову – ред.)? У него большой опыт с 2014 года, он себя защищал... и он все выиграл», - пояснил экс-собственник ПриватБанка.

Как отмечается, по словам олигарха, принятие «банковского» закона открывает ему двери в Европейский суд по правам человека.

«Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности на определенное время судиться в Украине. То есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд... Наверное я к нему (Портнову – ред.) обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, что национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой в этом вопросе», - отметил Коломойский.

Напоминаем, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возврат несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

30 апреля на внеочередном заседании Верховная Рада одобрила предложение рассматривать этот законопроект по особой процедуре.