Врач рассказала об эффективности прививки БЦЖ против коронавируса

Новости Украины:По ее словам, ветрянка, корь и другие инфекции, как и раньше, являются угрозой для непривитого организма.

На коронавирус прививки не имеют никакого влияния, но в период пандемии необходимо придерживаться их графика, чтобы избежать опасных последствий микс-инфекций.

"Прививки абсолютно никакой помощи в борьбе с коронавирусом не предоставляют, однако ребенок может болеть корью и коронавирусом одновременно, и тогда это ужас", – рассказала врач-педиатр Анна Горбань, передает «Обозреватель».

По ее словам, ветрянка, корь и другие инфекции, как и раньше, явлются угрозой для непривитого организма. "Опасность кори существует тогда, когда люди не прививаются. Поэтому и возвращаются к вакцинации даже в период коронавируса – чтобы защитить от возможных эпидемий, которые называются контролируемыми. Корь относится к контролируемой инфекции", – пояснила медичка.

"Чтобы мы меньше теряли людей от микс-инфекций, от других инфекций на фоне коронавируса, который может иметь тяжелое течение, сегодня существует общая рекомендация – придерживаться прививок", – подчеркнула она.

Врач также прокомментировала предположение об эффективности противотуберкулезной прививки БЦЖ в борьбе с коронавирусом. "Вакцина БЦЖ сама по себе практически не работает. Она была снята по вакцинации во всем мире не потому, что плохая. Она не менялась десятками лет, а туберкулезная палочка менялась. К коронавирусу это прививка не имеет никакого отношения", – сказала педиатр.

Следовательно, обычный график детских прививок никто не отменял. От коронавируса не защитят, но от многих других болезней уберегут.

Напоминаем, в марте группа американских ученых сделала предположение, что вакцинация БЦЖ дает организму определенные преимущества в борьбе с COVID-19.