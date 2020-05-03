Из Турции паромом на родину вернутся почти 100 украинцев (Фото)

Новости Украины:В Украину из турецкого порта Карасу отправился паром с украинцами.

Из турецкого порта Карасу в Черноморск отправился паром, на борту которого домой возвращаются 98 граждан Украины.

Об этом информирует Посольство Украины в Турции, передает корреспондент Укринформа.

«Сегодня 98 наших соотечественников возвращаются домой паромом из Карасу в Черноморск», - говорится в сообщении.

Трансфер для украинцев до порта организовали Посольство Украины в Анкаре и генконсульство в Стамбуле.

С соблюдением всех необходимых разрешений на передвижение (сейчас в 31 провинции Турции действует комендантский час) дипмиссии доставили в Карасу 44 граждан из Стамбула и 28 - из Анкары.

Рейс следующего парома по маршруту Карасу - Черноморск запланирован на 10 мая. Билеты доступны на сайте Ukrferry.