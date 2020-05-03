Дожди и местами грозы: Чем удивит погода сегодня, 3 мая

Новости Украины:Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Украине в ближайшие дни.

В ближайшие сутки в зоне влияния атмосфернх фронтов в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая, но тёплая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью на Левобережье без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Карта осадков 3 мая / windy.com

Температура воздуха ночью 7-12 °; днём 18-23°, в западных областях 14-19°.

Карта ветров 3 мая / windy.com

В Киеве в воскресенье кратковременный дождь; температура воздуха ночью 10-12°, днём около 20°.

Прогноз погоды на 3 мая, в городах Украины:

Ужгород – +16…+18, дождь

Львов – +14…+16, дождь

Ивано-Франковск – +16…+18, дождь

Тернополь – +17…+19, дождь

Черновцы – +16…+18, дождь

Хмельницкий – +17…+19, дождь

Луцк – +16…+18, дождь

Ровно – +17…+19, дождь

Житомир – +19…+21, дождь

Винница – +19…+21, дождь

Одесса – +15…+17, дождь

Николаев – +21…+23, дождь

Херсон – +21…+23, дождь

Симферополь – +19…+21, дождь

Кропивницкий – +22…+24, дождь

Черкассы – +21…+23, дождь

Чернигов – +20…+22, дождь

Сумы – +21…+23, дождь

Полтава – +22…+24, дождь

Днепр – +22…+24, дождь

Запорожье – +21…+23,дождь

Донецк – +20…+22, дождь

Луганск – +20…+22, дождь

Харьков – +21…+23, дождь

Киев – +19…+21, дождь

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 мая самая высокая температура воздуха днём была +30,2° в 2018г., самая низкая ночью -1,2° в 1885г.

Погода 3 мая / meteo.gov.ua

В понедельник, 4 мая, в Украине ночью местами небольшие, днём повсюду умеренные кратковременные дожди, днём местами с грозами, лишь в большинстве западных областей без осадков.

Погода 4 мая / meteo.gov.ua

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью 4-9°, днём 12-17°, на остальной территории ночью 8-13°, днём 18-23°.

В Киеве 4 мая кратковременный дождь, местами гроза; температура воздуха ночью 11-13°, днём 18-20°.