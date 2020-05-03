Дожди и местами грозы: Чем удивит погода сегодня, 3 мая

В ближайшие сутки в зоне влияния атмосфернх фронтов в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая, но тёплая погода, сообщает Укргидрометцентр.
Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью на Левобережье без осадков.
Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Карта осадков 3 мая / windy.com
Температура воздуха ночью 7-12 °; днём 18-23°, в западных областях 14-19°.
Карта ветров 3 мая / windy.com
В Киеве в воскресенье кратковременный дождь; температура воздуха ночью 10-12°, днём около 20°.
Прогноз погоды на 3 мая, в городах Украины:
Ужгород – +16…+18, дождь
Львов – +14…+16, дождь
Ивано-Франковск – +16…+18, дождь
Тернополь – +17…+19, дождь
Черновцы – +16…+18, дождь
Хмельницкий – +17…+19, дождь
Луцк – +16…+18, дождь
Ровно – +17…+19, дождь
Житомир – +19…+21, дождь
Винница – +19…+21, дождь
Одесса – +15…+17, дождь
Николаев – +21…+23, дождь
Херсон – +21…+23, дождь
Симферополь – +19…+21, дождь
Кропивницкий – +22…+24, дождь
Черкассы – +21…+23, дождь
Чернигов – +20…+22, дождь
Сумы – +21…+23, дождь
Полтава – +22…+24, дождь
Днепр – +22…+24, дождь
Запорожье – +21…+23,дождь
Донецк – +20…+22, дождь
Луганск – +20…+22, дождь
Харьков – +21…+23, дождь
Киев – +19…+21, дождь
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 мая самая высокая температура воздуха днём была +30,2° в 2018г., самая низкая ночью -1,2° в 1885г.
Погода 3 мая / meteo.gov.ua
В понедельник, 4 мая, в Украине ночью местами небольшие, днём повсюду умеренные кратковременные дожди, днём местами с грозами, лишь в большинстве западных областей без осадков.
Погода 4 мая / meteo.gov.ua
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в западных областях ночью 4-9°, днём 12-17°, на остальной территории ночью 8-13°, днём 18-23°.
В Киеве 4 мая кратковременный дождь, местами гроза; температура воздуха ночью 11-13°, днём 18-20°.