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Дожди и местами грозы: Чем удивит погода сегодня, 3 мая

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Дожди и местами грозы: Чем удивит погода сегодня, 3 мая
07:49 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Украине в ближайшие дни.

В ближайшие сутки в зоне влияния атмосфернх фронтов в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая, но тёплая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью на Левобережье без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. 

Карта осадков 3 мая / windy.com

Температура воздуха ночью 7-12 °; днём 18-23°, в западных областях 14-19°.

Карта ветров 3 мая / windy.com 

В Киеве в воскресенье кратковременный дождь; температура воздуха ночью 10-12°, днём около 20°. 

Прогноз погоды на 3 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +16…+18, дождь

  • Львов – +14…+16, дождь

  • Ивано-Франковск – +16…+18, дождь

  • Тернополь – +17…+19, дождь

  • Черновцы – +16…+18, дождь

  • Хмельницкий – +17…+19, дождь

  • Луцк – +16…+18, дождь

  • Ровно – +17…+19, дождь

  • Житомир –  +19…+21, дождь

  • Винница –  +19…+21, дождь

  • Одесса – +15…+17, дождь

  • Николаев – +21…+23, дождь

  • Херсон – +21…+23, дождь

  • Симферополь – +19…+21, дождь

  • Кропивницкий – +22…+24, дождь

  • Черкассы – +21…+23, дождь

  • Чернигов – +20…+22, дождь

  • Сумы – +21…+23, дождь

  • Полтава – +22…+24, дождь

  • Днепр – +22…+24, дождь

  • Запорожье – +21…+23,дождь

  • Донецк – +20…+22, дождь

  • Луганск – +20…+22, дождь

  • Харьков – +21…+23, дождь

  • Киев – +19…+21,  дождь

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 мая самая высокая температура воздуха днём была +30,2° в 2018г., самая низкая ночью -1,2° в 1885г. 

Погода 3 мая / meteo.gov.ua

В понедельник, 4 мая, в Украине ночью местами небольшие, днём повсюду умеренные кратковременные дожди, днём местами с грозами, лишь в большинстве западных областей без осадков. 

Погода 4 мая / meteo.gov.ua 

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. 

Федор (Неводник) Власяничник: приметы и обряды на 3 мая

Температура воздуха в западных областях ночью 4-9°, днём 12-17°, на остальной территории ночью 8-13°, днём 18-23°. 

В Киеве 4 мая кратковременный дождь, местами гроза; температура воздуха ночью 11-13°, днём 18-20°.

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