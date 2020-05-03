Федор (Неводник) Власяничник: приметы и обряды на 3 мая

Новости Украины:По приметам на 3 мая определяли, когда следует сеять пшеницу.

Традиции на 3 мая

В этот день полагалось окликать покойных родителей, поскольку они скорбят о прежней своей жизни и желают повидаться с родными. Считали, что на Феодоров день земля открывалась, и вылетали души ушедших от нас на Божий свет, и живущие могли увидеться с покойными.

Рано утром только пожилые женщины и старухи приходили на кладбище и говорили: "Родненькие наши батюшки! Не надсажайте своего сердца ретивого, не трудите своего лица белого, не смежите очей горючей слезой. Али вам, родненьким, не стало хлеба-соли, недостало цветна платья? Али вам, родненьким, стосковалося по отцу с матерью, по милым детушкам, по ласковым невестушкам? И вы, наши родненькие, встаньте, пробудитесь, поглядите на нас, на своих детушек, как мы горе мычем на сем белом свете. Без вас-то, наши родненькие, опустел высок терем, заглох широк двор; без вас-то, родимые, не цветно цветут в широком поле цветы лазоревы, не красно растут дубы в дубровушках. Уж вы, наши родненькие, выгляньте на нас из своих домков да потешьте словом ласковым". И во времена язычества, и в христианской традиции родители всегда почитались особо. По традиции, в ожидании душ родителей полагалось накрыть стол как можно обильнее и сытнее, чтобы поглядели души предков, что хорошо живется нам, не скудеет житье-бытье, все благополучно и спокойно в доме. Молились семейно и перед каждым большим делом. Вся крестьянская работа освящалась - святое к ней было отношение.

Этот день был очень важным и для всех, кто был занят рыбным промыслом. Ловить рыбу и забрасывать сеть в этот день считалось большим грехом. Примерно в это время плотва мечет икру. Примечали: если она разойдется через три-четыре дня, то сеять нынешней весной надо пораньше, а если рыбы вместе останутся неделю, а то и больше, то сеять надо попозже. Однако старались сеять все-таки пораньше. Говорили: "Ранний посев к позднему занимать не ходит", "Днем раньше посеешь - неделей раньше пожнешь".

Приметы на 3 мая

На Федора весна дружная - земля готова к посеву.

На полатях (помост в крестьянской избе, поднятый выше головы и протягивающийся от печи до противоположной стены) лежать, так и хлеба не видать.

Пересохший пласт урожая не даст.

Шишки еловой много - жито (хлеб) хорошо уродится, а рожь по сосне узнают.

Что вперед тронется в рост: рожь или трава - тому и урожай.