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Без серьезных вспышек: Степанов назвал самый важный результат карантина

Без серьезных вспышек: Степанов назвал самый важный результат карантина
10:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине прошел брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом в стране.

В Украине более двух недель подряд коронавирус обнаруживают у 400-600 человек, ни разу не было зафиксировано вспышки. Это является результатом карантинных и противоэпидемических мероприятий, заявил на брифинге в воскресенье министр охороноы здоровья Максим Степанов.

Степанов отметил, что уже 17 дней подряд "мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки".

"Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует серьезных вспышек, которые сразу отразились бы на системе здравоохранения в оказании медицинской помощи. Уверен, что если мы и дальше будем придерживаться всех этих рекомендаций от министерства здравоохранения, у нас будет проходить вся эпидемия в режиме, который является на сегодняшний день, с постепенным снижением количества заболеваемости и увеличением количества выздоровевших людей. Таким образом мы будем в состоянии полностью побороть коронавирусную болезнь", - сказал министр.

Смягчение карантина: брифинг Минздрава (Видео)

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 502 новых случая.

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Украина, Минздрав, Карантин.
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