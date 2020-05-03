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Умерли не от коронавируса: полиция начала расследование смерти украинцев на Бали

Умерли не от коронавируса: полиция начала расследование смерти украинцев на Бали
16:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новости Украины:У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен, полиция открыла дело.

Министерство иностранных дел Украины заявляет об отрицательных результатах анализов у двух украинских граждан, которых нашли мертвыми в одном из отелей на острове Бали (Индонезия), что свидетельствует об отсутствии заражения ими коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", - сказал дипломат.

"В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование", - добавил он.

Эвакуация продолжается: в Украину за сутки спецрейсами прибыло более полутысячи человек

В частности, с целью установления причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел.

Посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших граждан с целью получения от нее соответствующего разрешения.

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Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии.

Как сообщалось ранее, в конце апреля в Индонезии в номере отеля обнаружили мертвыми двух украинцев. До 3 мая проводились анализы на возможное наличие коронавируса в телах.

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МИД, Индонезия, Бали, Сергей Погорельцев.
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