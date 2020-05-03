"Гетман Сагайдачный" во время учебных стрельб встретил российские корабли (Видео)

Флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный" вышел в море для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебных задач. Об этом информирует телерадиостудия "Бриз" Минобороны Украины, передает УНН. Сообщается, что экипаж выполнял задачи практических стрельб из корабельной артиллерийской установки (А) К-100 и уничтожения условного противника с зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки АК-630. Впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16. Кроме этого, сообщается, что украинские военные моряки зафиксировали нарушения морского права и присутствие Черноморского флота РФ на оккупированных и стратегически важных морских участках. Кроме военных разведывательных кораблей РФ, в районе Голицинських газовых месторождений, экипаж флагман наблюдал за тем, как российский танкер, который двигался с оккупированных морских районов, спустил триколорный флаг со своего флагштока "чтобы украинские моряки его не зафиксировали".