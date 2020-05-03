У Зеленского выразили поддержку заключенным крымским журналистам

Новости Украины:Представительство президента Украины в Крыму выразило поддержку заключенным крымским журналистам.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сегодня, во Всемирный день свободы прессы, выразил поддержку политзаключенным на оккупированном полуострове и в соседней России крымскотатарским активистам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«Сегодня в тюрьмах России и Крыма по незаконным надуманным обвинениям ожидают освобождения крымскотатарские общественные журналисты Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Нариман Мемедеминов, правозащитник Сервер Мустафаев», - говорится в сообщении.

«Выражаем поддержку журналистам, блогерам и всем тем, кто несмотря на репрессии не боится публично высказывать свою гражданскую позицию. Работаем и надеемся на освобождение крымскотатарских общественных журналистов и снятие с них незаконных обвинений», - добавили в представительстве.

Также в ведомстве напомнили, что во временно оккупированном Крыму российская оккупационная администрация систематически уничтожает свободу слова, препятствует работе независимых медиа, запрещает въезд в Крым независимым журналистам, преследует и заключает общественных журналистов и блогеров.

Напоминаем, в Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество ужесточить давление на российские власти для защиты журналистов на временно оккупированных территориях Украины.

В МИД подчеркивают, чтобы скрыть от мира реальную ситуацию во временно оккупированном Крыму российская оккупационная администрация ввела с начала оккупации «информационное гетто» - систематически уничтожает свободу слова на полуострове, преследует и заключает журналистов и блогеров под предлогом борьбы с экстремизмом или сепаратизмом и всячески препятствует их работе. «ZMINA. Центр прав человека и Крымская правозащитная группа зафиксировали за 6 лет оккупации АР Крым и города Севастополь более 300 нарушений прав журналистов и блогеров.

Ранее украинские журналисты, находившиеся в заключении в России и на оккупированном Донбассе, Роман Сущенко и Станислав Асеев обратились в Международную и Европейскую федерации журналистов с призывом ужесточить работу по освобождению крымских коллег.