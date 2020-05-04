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Влияние лунных ритмов на здоровье, энергетику, эмоции человека

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Влияние лунных ритмов на здоровье, энергетику, эмоции человека
13:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Астрологи расскажут вам о том, как это влияет на нашу энергетику и удачу.

Луна постоянно переходит из одной фазы в другую: сначала она растет, потом становится полной, затем убывает, и происходит Новолуние. 

Влияние Луны на человека доказано научно. Луна так сильно влияет на нашу жизнь, потому что она является ближайшим космическим объектом к Земле. С ее силой стоит считаться.

Растущая Луна

В период роста Луны, а эта фаза занимает ровно две недели, люди испытывают прилив сил и бодрости. В первую неделю роста ночного светила многим хочется делать больше, но сил не хватает, однако во вторую неделю и на заключительном этапе роста происходит всплеск энергии. Большая удача сопутствует всем, кто занимается сложными или динамичными делами. Легко становится преодолевать непредвиденные проблемы.

Астрологи и эксперты отмечают, что на активной Луне становится проще заводить новые знакомства, начинать новые дела. Мотивация в такие периоды довольно сильна, поэтому бросить какое-то дело на полпути к успеху с высокой вероятностью не захочется.

Растущая Луна хорошо сочетается со стихиями Воздуха и Огня. В начальную фазу роста (в первую неделю) наилучшим положением Луны будет нахождение в таких Знаках Зодиака, как Близнецы, Весы и Овен. На второй неделе роста наилучшее ее положение — в Водолее, Стрельце и Льве. Также на растущей Луне часто создаются позитивные потоки благодаря ее взаимодействию со Знаками Тельца и Рака. Ее пересечение с остальными Знаками в этот период в большинстве случаев приводит к диссонансу. Тщательнее следить за этим вы сможете благодаря нашему лунному календарю.

Полнолуние

Полнолуние — это короткий промежуток времени, когда солнечные лучи беспрепятственно падают на поверхность Луны, полностью освещая ее поверхность. В астрологии принято считать, что Полнолуние имеет максимальную силу в течение одного дня, иногда чуть больше.

Когда Луна входит в максимальную силу, в жизни людей начинают происходить незримые перемены. Нередко эти перемены бывают позитивными, но мы их не замечаем из-за повышенной импульсивности.

Убывающая Луна

Ее также называют стареющей, и это название недаром применимо к данной фазе. Луна стареет, а значит теряет силы. В начале фазы убывания она еще полна энергии из-за прошедшего Полнолуния, поэтому удача сохраняется за нами. Можно продолжать выполнять сложные и важные дела, но начинать ничего нового не стоит, лучше постараться завершить то или иное дело как можно скорее. В такие дни энергия в большинстве случаев все еще на высоте, поэтому люди редко устают, однако астрологи настоятельно советуют не переутомляться слишком сильно.

На второй неделе убывания лунного диска энергетика людей в значительной мере понижается. Чем ближе к Новолунию, тем меньше остается у людей сил, тем сильнее ослабляется интуиция и труднее становится противостоять проблемам, неурядицам. С другой стороны, когда Луна слаба, становится ясным ум, поэтому умеренная интеллектуальная работа приносит большие плоды. В этот период большой успех сопутствует креативным людям и всем, кто занят в сфере творчества.

Лучше всего убывающая Луна чувствует себя в Знаках Воды и Земли. В первую неделю убывания Луне комфортнее всего в Раке, Тельце и Деве. Во вторую неделю — в Скорпионе, Рыбах и Козероге. Также порой стареющая Луна является позитивной в Знаках Весов и Стрельца.

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Новолуние

Это самая неоднозначная и очень короткая фаза Луны. Она сильно влияет на всё живое, включая нас с вами. В день Новолуния крайне важно не перегружать себя делами, стрессом и негативными мыслями. Пока Луна обновляется, нужно максимально дистанцироваться от ругани и ссор.

В этот день можно начинать простые дела или совершать недорогие покупки. Главное — не рисковать и не подвергать себя или своих близких опасности. Важно быть осторожнее и внимательнее на дорогах, так как реакция может быть заторможена.

Пользуйтесь аффирмациями на растущую Луну и заговорами на убывающую, чтобы удача чаще была рядом с вами. Не забывайте о том, что успех рождается внутри нас — в наших мыслях. Старайтесь быть более оптимистичными и добрыми к окружающим.

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Луна, Полнолуние, Традиции, Приметы, Новолуние, Фазы луны, Влияние фаз Луны на организм человека.
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