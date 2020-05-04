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Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся

Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине карантин будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать ослабления.

Кабинет министров планирует продлить карантин в Украине до 22 мая.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в понедельник.

"Для нас так же смягчение карантина не означает его полное снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая, а дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости в Украине", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина должна правильно завершать процесс отмены карантина, ведь если выйти полностью из карантина сейчас, то это означает, что в течение двух месяцев зря держали противокарантинные меры, и мы просто потеряли время.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. По его словам, реализация этого плана может начаться с 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтверждены 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

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Кабмин, Карантин, Covid-19, Коронаиврус.
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