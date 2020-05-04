Эпидемиолог: Вторая волна эпидемии COVID-19 в Украине осенью может быть тяжелее первой

Новости Украины:В Украине вторая волна коронавирусной болезни может случиться осенью, и есть риски, что она будет тяжелее первой волны.

Вторая волна эпиидемии коронавирусной болезни в Украине может случиться осенью, и есть риски, что она будет тяжелее первой волны.

Об этом в интервью рассказала врач-эпидемиолог Ольга Голубовская.

"Я больше всего на сегодня опасаюсь второй волны… Вторая волна, по опыту прошлых эпидемий, была всегда тяжелее. Так было при испанском гриппе, при гриппе H1N1. Правда, это коронавирусная инфекция – это немного другое. Тем ни менее, риски есть, и нам нужно быть готовыми к осени", - сказала эпидемиолог.

По её мнению, после этого вирус будет "ослаблять свою агрессивность" и циркулировать как штамм вируса гриппа.

"Сейчас подавляющее большинство экспертов считает, что пока не будет большого количества имунных лиц, угроза есть. Пока конечно большое количество людей, уже переболевших - гораздо больше, чем в официальной статистике", - добавила медик.

Как сообщалось, ранее стало известно, что НАТО ведет подготовку ко второй волне коронавируса, которая может начать распространиться этой осенью.