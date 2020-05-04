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Голубовская: о влиянии COVID-19 на организм мы узнаем не ранее чем через полгода

Голубовская: о влиянии COVID-19 на организм мы узнаем не ранее чем через полгода
16:52 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Пока еще рано говорить о последствиях коронавируса для человеческого организма.

Сегодня рано говорить о последствиях заболевания COVID-19 для человеческого организма.

Об этом в интервью рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Последствия - это не осложнение. Осложнения - это то, что возникает в острый период болезни, последствия - то, что может возникать в отдаленный период заболевания. О чем можно говорить, если острый период заболевания ... длится до трех месяцев. То есть клиническое выздоровление наступает гораздо раньше. А вот острые, морфологические, патоморфологические изменения... То есть выздоравливает человек достаточно долго", - сказала Голубовская.

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Поэтому, по ее словам, человек должен понимать, что он еще некоторое время уязвим, тем более, если перенес тяжелое заболевание.

"А дальше, последствия мы узнаем только через полгода - будут ли у таких людей последствия после такого тяжелого воспаления легких, например, легочные фиброзы. Но этого еще никто не знает", - отметила инфекционист.

Как сообщалось, по словам Голубовской, вторая волна эпидемии коронавирусной болезни в Украине может произойти осенью, и есть риски, что она будет тяжелее первой волны.

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Украина, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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