Голубовская: о влиянии COVID-19 на организм мы узнаем не ранее чем через полгода

Новости Украины:Пока еще рано говорить о последствиях коронавируса для человеческого организма.

Сегодня рано говорить о последствиях заболевания COVID-19 для человеческого организма.

Об этом в интервью рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Последствия - это не осложнение. Осложнения - это то, что возникает в острый период болезни, последствия - то, что может возникать в отдаленный период заболевания. О чем можно говорить, если острый период заболевания ... длится до трех месяцев. То есть клиническое выздоровление наступает гораздо раньше. А вот острые, морфологические, патоморфологические изменения... То есть выздоравливает человек достаточно долго", - сказала Голубовская.

Поэтому, по ее словам, человек должен понимать, что он еще некоторое время уязвим, тем более, если перенес тяжелое заболевание.

"А дальше, последствия мы узнаем только через полгода - будут ли у таких людей последствия после такого тяжелого воспаления легких, например, легочные фиброзы. Но этого еще никто не знает", - отметила инфекционист.

Как сообщалось, по словам Голубовской, вторая волна эпидемии коронавирусной болезни в Украине может произойти осенью, и есть риски, что она будет тяжелее первой волны.