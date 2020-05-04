Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На всей территории Украины, включая ОРДЛО: В ОПУ рассчитывают провести местные выборы в октябре
На всей территории Украины, включая ОРДЛО: В ОПУ рассчитывают провести местные выборы в октябре
Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

Ослабление карантина: Минздрав установил правила пользования зонами отдыха

Ослабление карантина: Минздрав установил правила пользования зонами отдыха
23:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Минздраве озвучили правила пользования зонами отдыха после ослабления карантина.

В Министерстве здравоохранения выдали временное распоряжение, в котором указаны требования пользования зонами отдыха, которые направлены на предотвращение осложнения эпидемической ситуации вследствие распространения COVID-19.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сообщается, что распоряжение касается работы парков, скверов, садов, оранжерей под открытым небом, музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон и открытых спортивных площадок.

"Администрация зон отдыха должна: разместить на территории зон и при входе в них правила и ограничения по их использованию, оценить места потенциального скопления посетителей (памятники, зоны отдыха и т.д.) и разместить рядом с ними дополнительную информацию о индивидуальных мерах профилактики и важности социального дистанцирования, обеспечить функционирование туалетов на территории зон, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе в них и их регулярную уборку и дезинфекцию. Не допускать проведения организованных мероприятий и событий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и развлекательных мероприятий и тому подобное. Не допускать функционирования отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено и ограничить доступ к ним", - говорится в распоряжении.

Как должны работать Мафы с продажи еды и напитков во время карантина: В КГГА дали ответ

Указано, что посетители должны использовать меры профилактики и собираться в группах не более 3 человек. Они могут использовать рекреационные зоны для пробежек, а также заниматься спортом, если будут соблюдаться социальное дистанцирование и правила.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
02 Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
03 В Киеве перекроют еще один путепровод
04 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
05 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отработанные в РФ радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Ермак: Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в ОПУ нет
Ермак назвал скандал с записями "спланированной операцией"
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь