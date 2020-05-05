Вознесение Господне 2020: какого числа, история и традиции

Новости Украины:Пришло время узнать, какого числа в 2020 году отмечается это яркое и важное событие, а также каковы традиции этого дня.

Вознесение — один из самых больших праздников в православном календаре.

В этот день Господь открыл всем людям путь на в Рай. Старайтесь совершать добрые поступки, делать близким людям подарки и нести в мир свет, добро, позитив. Хорошим духовным подарком будет икона Вознесения Господня.

История праздника Вознесение

Вознесение считается днем завершающего этапа череды пасхальных праздников. После него останется лишь один великий праздник — Троица. Вознесение же являет собой день завершения земного пребывания Христа рядом с апостолами.

Согласно Писанию, в день Вознесения Иисус Христос напомнил ученикам о том, что мир в будущем ожидает Второе пришествие. Последняя встреча Христа с учениками произошла в Иерусалиме. После нее они увидели свет и две мужские фигуры в нем. Далее апостолы услышали голос, который сказал им: "Иисус придет точно так же, как и уходит сейчас".

Это событие можно трактовать как переход Христа в полностью божественное состояние, то есть невидимое для человеческих глаз. Он больше не человек, отныне он является частью святой Троицы: Отец, Сын и Святой Дух.

Вознесение всегда отмечается на сороковой день после Пасхи, а это значит, что оно выпадает всегда на четверг. В 2020 году это будет 28 мая.

Вознесение: дата, традиции и правила

28 мая можно посетить церковь, если, конечно, в вашем городе будет снят режим самоизоляции. Утренняя служба по традиции бывает яркой и торжественной. На ней можно попросить Бога о прощении грехов, о счастье своем и счастье своей семьи. Если вы не попадете в храм, что тоже вероятно из-за событий 2020 года, то можно прочитать молитвы дома.

Поста 28 мая не будет. В этот двунадесятый праздник можно пить и есть всё, что пожелаете. Самое главное — не употреблять много алкоголя. В целом это радостный и светлый праздник, в который можно собираться всей семьей и веселиться, радоваться жизни.

В этот день можно и даже нужно работать. Никаких запретов на работу в огороде или по дому нет. Старайтесь правильно распределить дела на духовные и мирские, чтобы одно не мешало другому.

Единственное, что нельзя делать в Вознесение — это поминать усопших, так как это не поминальный день. С другой стороны, многие считают, что именно в этот день души мертвых родственников сходят с Небес, чтобы побыть со своими близкими.

Праздник имеет переходящую дату, поэтому вдвойне важно знать, когда он будет. В этот день старайтесь читать молитвы перед иконой Вознесения, делать добрые дела и помогать близким. Можно навещать родителей и нужно быть с ними предельно добрыми и учтивыми.