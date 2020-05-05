Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев
Шмыгаль: Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая
Шмыгаль: Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 мая

Пулитцеровская премия 2020 года: в США назвали лауреатов

Пулитцеровская премия 2020 года: в США назвали лауреатов
11:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2020 – среди них сотрудники издания "The New York Times", которые сделали серию из 8 материалов о режиме президента России Владимире Путине.

Сотрудники американской газеты The New York Times стали лауреатами Пулитцеровской премии 2020 года за 8 материалов о режиме президента РФ Владимира Путина, среди которых есть материал об убийстве украинского военного Ивана Мамчура по заказу ФСБ.

Об этом сообщается на сайте самой премии, в категории "Пулитцеровская премия 2020 за международный репортаж".

"Сотрудники The New York Times - за набор захватывающих историй, которые подвергаются большому риску, разоблачая хищников режима Владимира Путина", - говорится в описании победителя.

Среди восьми материалов есть также и текст об убийстве в 2016 году украинского военного Ивана Мамчура по заказу ФСБ РФ.

Остальные репортажи касаются вмешательства Кремля в дела других стран, попытки отравления бизнесмена в Болгарии, российская активность в Ливии и Центральной Африке и бомбардировки больниц в Сирии российскими самолетами.

Как сообщалось, 37-летнего Ивана Мамчура, который работал в Ривненском следственном изоляторе майором внутренней службы, застрелили в сентябре 2016 года в коридоре жилого дома.

Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий

6 марта 2020 года Ривненский городской суд приговорил агента ФСБ Олега Смородинова к 12 годам лишения свободы. Следствие установило, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 года был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. В сентябре 2016 года после того, как бывший АТОвец Мамчур отказался работать на российские спецслужбы, Смородинов застрелил его из пистолета в подъезде дома. За это киллер получил около 5 тысяч долларов и 300 тысяч российских рублей. Кроме того, сотрудники ФСБ обещали устроить его на работу в полицию оккупированного Крыма. Смородинов получил список украинских военных, которых он должен был ликвидировать. На суде Смородинов признал свою вину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, ФСБ, Пулитцеровская премия 2, США020 года, Иван Мамчур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
03 Полезные продукты для здоровья сердца и сосудов
04 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
05 Итоги дня 4 мая: Продление но ослабнение карантина в Украине и ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили, почему нельзя полностью отменять карантин
Ляшко объяснил, почему в Украине продлили карантин
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый и средний бизнес
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый бизнес
В мире число смертей от коронавируса превысило четверть миллиона человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тысяч
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.04 – 03.05.2020)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.04 – 03.05.2020)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь