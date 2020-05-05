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Окружной административный суд Киева в 2020 получил уже более 10 тысяч дел

Окружной административный суд Киева в 2020 получил уже более 10 тысяч дел
23:22 Вт, 5 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Количество обращений в Окружной административный суд Киева в этом году увеличилось на 20%.

Количество обращений в Окружной административный суд Киева в текущем году увеличилась на 20%.

Об этом сообщается на сайте суда.

"В течение января-апреля 2020 года в Окружной административный суд города Киева поступило более 10 тысяч дел и материалов, что на 2 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала этого года судьи Окружного административного суда города Киева завершили рассмотрение более 6 тыс. дел, а это на 30% превышает показатели января-апреля 2019 года. При этом количество исков, в которых были удовлетворены требования истцов, в среднем остается на уровне 65% ", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что на сегодня в производстве судей Окружного административного суда города Киева в целом находится 34,7 тыс. дел и материалов, что почти на 8 тыс. больше, чем в начале мая 2019 года.

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Как сообщалось ранее, судьи Конституционного суда, которые помогли экс-президенту Украины Виктору Януковичу узурпировать власть в стране, проходят в уголовном производстве относительно отмены конституционной реформы 2004 года как свидетели.

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Киев, Суд, ОАСК.
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