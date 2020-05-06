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Юрьев день: приметы и обряды на 6 мая
Юрьев день: приметы и обряды на 6 мая

Юрьев день: приметы и обряды на 6 мая

Юрьев день: приметы и обряды на 6 мая
07:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:6 мая проводили обряд первого выгона скота, а люди купались в росе, собирали целебные травы, жгли костры, совершали аграрные обряды и устраивали ритуальные трапезы.

Традиции на 6 мая

Этот день отмечается как праздник пастухов. После того как скотину выгоняли на поля, пастухов угощали сытной мирской яичницею, наделяли холстом и деньгами. Считалось, что скот в этот день был именинником, поэтому запрещалось что-либо делать из шерсти: прясть, вязать и даже просто брать в руки шерстяные нитки. По традиции, в этот день скот поручали заботам святого Егория, но при этом пастух нередко заключал (или подновлял, если пастух выводил скотину в поле не в первый раз) договор с лесным хозяином, лешим.

Хороший пастух, по народным представлениям, должен был знать условия заключения и соблюдения такого соглашения, которое, как правило, включало жертву лесному духу. Чаще всего в этой роли выступало молоко. Для того чтобы скрепить этот договор, пастух произносил заговор и бросал в лес замок, запертый на ключ. Леший поднимал этот замок и отпирал или запирал его в зависимости от желания пастуха.

Святой покровитель этого дня Георгий Победоносец считался покровителем полей и всех плодов земных, поэтому в этот день принято было освящать поля и посевы. Он был также покровителем источников и рек, поэтому его еще называли Георгий- водонос. Поэтому в этот день обязательно освящали колодцы. Считалось, что юрьева роса действует целительно даже на безнадежно больных людей. Крестьяне просили Егория отомкнуть землю, выпустить росу, которая помогала от сглаза, от семи недугов. В народе говорили: "Будь здоров, как юрьева роса!" На Егорьев день вывешивали во дворе влажное полотенце: за ночь высохнет - долго не будет инеев, а замерзнет - будут заморозки уже в августе.

С Юрьева дня крестьяне начинали заключать торговые сделки, назначали сроки. Работники, по старому обычаю, нанимались "с весеннего Юрья по Семен день или по Покров". Торговцы говорили: "Выставь к Юрьеву дню - доспею к Юрьеву дню". Георгия почитали покровителем невест, и потому в день его памяти девицы ходили разубранными и молились святому угоднику о даровании им женихов.

Приметы на 6 мая

Коли весенний Егорий с кормом - осенний Никола (19 декабря) будет с мостом (то есть зима установится, будет хороший санный путь).

На Егорья роса-будутдобрые проса.

На Юрья дождь - гречи нерод.

Ясное утро на Юрья - ранний сев, ясный вечер - поздний сев.

Коли на Юрья березовый лист в полушку - к Успению клади хлеб в кадушку.

Яровое сей на Егорья.

Юрий начинает полевые работы, Юрий и оканчивает.

Знаменательные события в истории: 6 мая 2020 года

Сей рассаду до Егорья, будет щей вдоволь.

В Егорьев день разве ленивая соха не выезжает.

Егорий на белом коне (снег еще не сошел с полей) - к неурожаю, на черном - к урожаю.

Если на Егория мороз - хлеба будет воз.

Пришел Егорий, и весне не уйти.

Как в Егорьевскую ночь заморозит, так сорок утренников еще на хлеб падет.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 6 мая, Юрьев день, Егорий вешний.
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