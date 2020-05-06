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7 мая 2020 года состоится опасное лунное затмение

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7 мая 2020 года состоится опасное лунное затмение
08:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Этот день можно считать типичным опасным Полнолунием, в которое может происходить масса непредсказуемых событий.

Полнолуния в большинстве своем представляют собой довольно опасные дни. 7 мая не станет исключением из правил.

Согласно лунному календарю 7 мая полная Луна будет находиться в Знаке Скорпиона. Подобное сочетание является одним из самых неблагоприятных. В связи с этим астрологи рекомендуют пользоваться заговорами-шепотками на удачу, чтобы можно было избежать проблем и срыва планов.

Что можно делать 7 мая

Не только можно, но даже нужно в этот день заниматься решением своих собственных проблем самостоятельно. Астрологи настоятельно рекомендуют быть предельно самодостаточными и не просить ни у кого поддержки. Из-за сильного диссонанса стихии Воды с мощной Луной лучше не допускать появления ситуаций, в который вы частично или полностью зависите от окружающих вас людей.

В этот день можно полагаться на свою хитрость, действовать непредсказуемо, но осторожно. Особенно полезной хитрость будет в том случае, если она останется незамеченной. Наглые и целеустремленные люди в такие дни чувствуют себя лучше, чем скромные и настроенные на честную игру.

В этот день можно отдыхать и релаксировать. Очень повезет в это Полнолуние тем, кто не работает. Можно заняться личными делами, которые нейтрализуют негативный настрой и пессимизм. Астрологи и эксперты отмечают, что 7 мая можно смело заниматься спортом. Физические нагрузки помогут справиться с приступами агрессии, с негативными воспоминаниями.

Что нельзя делать в это Полнолуние

Скорпион ставит запрет на ревность. Самое главное 7 числа — ни в коем случае не позволять себе ревновать любимых людей, а тем более показывать им свои чувства. Эффективные заговоры помогут избавиться от собственничества. В противном случае можно поссориться, потерять уважение близкого человека. Воспользуйтесь заговорами от ссор, чтобы даже в случае разговора на повышенных тонах у вас была возможность быстро вернуть всё в прежнее русло.

Астрологи советуют отказаться от любых мыслей о мести. Не стоит желать никому зла, так как велика вероятность того, что всё это вернется к вам раньше, чем дойдет до адресата. Воздержаться от негатива будет непросто, поскольку полная Луна может поспособствовать повышению конкуренции людей в самых разных сферах жизни.

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Старайтесь не принимать в этот день важных решений, от которых может зависеть ваше будущее или будущее вашей семьи, близких, второй половинки. Есть шанс того, что вы ошибетесь, но пути назад не будет. Чтобы решать дилеммы было проще, придется надеяться лишь на свою мудрость, личный опыт и знания. Интуицию необходимо исключить из списка помощников: ложные предчувствия могут затащить вас в такие дебри, из которых найти выход крайне непросто.

Не стоит в этот опасный день менять внешний вид. Кардинальные и необратимые изменения вроде смелой стрижки опасны, потому что под действием импульса можно наломать дров. Также не стоит тратить много денег. Даже если товар вполне реально на следующий день вернуть, вы все равно можете потерять много времени и нервов.

Астрологи также запрещают или как минимум не рекомендуют активно заниматься домашними делами. Уборку и наведение порядка лучше не делать и уж тем более не привлекать к этому других людей. Не стоит ремонтировать технику, гаджеты, электронику. Категорически запрещено заниматься ремонтом.

У каждого из нас есть своя зона комфорта. Астрологи рекомендуют 7 мая не нарушать ее границ: в противном случае вас могут ожидать большие неприятности, непредвиденные изменения во всех сферах жизни.

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