Приложение "Дия" установили три миллиона украинцев

Новости Украины:Три миллиона украинцев установили мобильное приложение "Дия" за первые три месяца его работы

За три месяца работы мобильное приложение "Дия" скачали 3 млн пользователей, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Есть ряд проблем, которые мы вскрыли: качество данных в реестрах - раньше на базах зарабатывали, теперь мы верифицируем данные в них; некомпетентность и медлительность чиновников; отсутствие желания отходить от кормушки – в технологическом бардаке удобно менять данные в реестрах. Из-за этого каждый день встречаем кейсы, когда у кого-то не отображается то, чем он владеет, а какой-то госорган/бизнес не принимает электронный документ. Путь цифровой трансформации не быстрый", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

При этом вице-премьер отметил, что в настоящее время Минцифры имеет "много чего в бета-тесте, "на выходе", и в активных процессах".

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.