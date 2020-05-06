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В Украине улучшилась ситуация с демократией

В Украине улучшилась ситуация с демократией
13:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Международная организация Freedom House выпустила свежий доклад, измеряющий уровень свободы в бывших соцстранах.

В 2020 году в Европе и Евразии заметно ослабли демократические институты и сократилась численность демократических режимов. Об этом говорится в отчете Freedom House.

"COVID-19 создает переломную точку, которая могла бы ускорить тенденции к снижению или усилить демократию. Численность демократий находится сейчас на самом низком уровне за 25-летнюю историю отчетов (Freedom House - ред.): из 29 оцененных государств 10 были признаны демократическими, 10 - гибридными, а 9 - авторитарными. В течение последнего десятилетия количество гибридных режимов выросло более чем в три раза. В то же время количество демократических режимов сократилось на треть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе лидеров стран Центральной и Восточной Европы за последние годы "уменьшилась даКоже видимость того, что они играют по демократическим правилам". В частности, Венгрия, Сербия и Черногория в 2020 году оказались в группе переходных/гибридных режимов, а не демократических. Ухудшила свой показатель демократичности и Польша - теперь она считается страной "полуконсолидированной демократии".

Относительно Украины в отчете отмечается, что она "имеет дело со значительными вызовами, связанными со структурными реформами и COVID-19". В то же время избрание Владимира Зеленского Президентом и мирный демократический переход власти в 2019 году увеличил показатель демократии в этой стране.

В Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом улучшилась ситуация со свободой

Авторы отчета подчеркнули, что вызовы, спровоцированные коронавирусным кризисом, могут существенно обострить и ускорить имеющиеся тревожные тенденции в сфере демократии во всем мире.

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Freedom House, Рейтинг, Демократия, Covid-19.
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