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В Украине не будет массовых акции на 8-9 мая

В Украине не будет массовых акции на 8-9 мая
14:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом в 2020 году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2020 году в Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

"Мы накануне Дня памяти 8-го и 9-го мая. В связи с карантином в Украине не будут проводиться массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливать для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовых мероприятий" - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

В связи с чем, премьер призвал главам областных государственных администраций - лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное празднования ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году.

Киев: Массовых мероприятий 8 и 9 мая в столице не будет

"Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - подчеркнул Шмыгаль.

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День Победы, 9 мая, 8 мая, Денис Шмыгаль.
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