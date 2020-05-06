Средства госбюджета: Кабмин утвердил перечень закупок лекарств

Новости Украины:В Украине в среду утвердили постановление о перечне закупок лекарственных средств за средства государственного бюджета.

Кабинет министров Украины в среду утвердил постановление о перечне закупок лекарственных средств за средства государственного бюджета.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Постановление принято на заседании Кабмина по пункту 21 параграфа",- сказал он в ходе заседания правительства.

Как сообщалось, глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заявляет, что если так называемые "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), они будут введены также и в Украине.