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"Новая нормальность": в ВОЗ напомнили о шести правилах выхода из карантина

"Новая нормальность": в ВОЗ напомнили о шести правилах выхода из карантина
23:43 Ср, 6 Май 2020 Телеграф УНН

Новости Украины:В ВОЗ предупреждают, что риск возвращения жесткого карантина остается очень реальным.

Всемирная организация здравоохранения считает реальным возвращение к жесткому карантина в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, поэтому рекомендует соблюдать шесть основных правил. Об этом во время брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус, передает УНН со ссылкой текст заявления.

"Риск возвращения к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход (от карантина — ред.) очень осторожно", — сказал Гебреесус.

Он также отметил, что в основе подхода лежит принцип "прежде всего здоровье", который означает, что сильные и устойчивые системы здравоохранения должны быть основой восстановления во всех странах.

"Поскольку все больше и больше стран рассматривают способы смягчения так называемых ограничений — "локдауна", я хочу повторить шесть правил, которые ВОЗ рекомендует учитывать странам", — сообщил Гебреесус.

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Так, во-первых, рекомендуется наблюдение за количеством случаев и контролировать их передачу;

Во-вторых, наращивать возможности системы здравоохранения для выявления, изоляции, тестирования и лечения каждого случая и отслеживание каждого контакта;

В-третьих, свести к минимуму риски вспышки в особых условиях, таких как медицинские учреждения и дома престарелых;

В-четвертых, применять профилактические мероприятия на рабочих местах, в школах и других местах, куда людям необходимо ходить;

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В-пятых, контролировать риски ввоза коронавируса (вероятно речь идет о ввозе вируса из-за границы — ред.);

И в заключение, общины должны быть полностью проинформированы, привлеченные и уполномоченные приспосабливаться к "новой нормальности".

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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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