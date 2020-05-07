"В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому

Новости Украины:Участники Революции достоинства написали обращение к Зеленскому из-за растущей угрозы реванша.

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским предостерегают "от намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины". Об этом говорится в обращении участников Революции достоинства, которое в настоящее время подписали почти 200 человек и более 10 организаций, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"В Украине растет угроза реванша. Власть бросает вызов защитникам Украины от российской агрессии. За решеткой остаются безосновательно арестованные добровольцы. Планомерно расширяется круг сфабрикованных дел против лидеров и участников Революции Достоинства. При молчаливом и благосклонном согласии властей наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля. Сознательно и дерзко предпринимаются попытки скомпрометировать память героев Майдана, пересмотреть национальную историческую и гуманитарную политику. Игнорируется закон о государственном языке. Почти до нуля сведена реализация курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО", — говорится в обращении.

Подписанты обвиняют нынешнюю украинскую власть в том, что она довела государство "до предела масштабного кризиса и экономического коллапса".

"В управлении страной царствуют неумелые эксперименты и беспорядок. Мы, участники Революции Достоинства, воины-защитники Украины от российской агрессии, добровольцы и общественные активисты, политики и дипломаты, деятели культуры и искусств, патриоты нашего государства, предостерегаем нынешнюю власть от намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины. Революцию Достоинства невозможно остановить... Не испытывайте волю свободных людей. Реванш не пройдет", — отмечается в обращении.