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Евсеев день: приметы и обряды на 7 мая
Евсеев день: приметы и обряды на 7 мая

Евсеев день: приметы и обряды на 7 мая

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Евсеев день: приметы и обряды на 7 мая
09:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Издавна этот день считался праздником весны и счастья, и есть традиции, которые позволяют призвать радость и счастье в свой дом.

7 мая в народе отмечают Евсеев день. В православном церковном календаре это день почтения памяти святых мучеников Евсевия, Саввы, Елизаветы и 40 иных.

Другие названия праздника: "Евсей", "Евсей — овсы отсей", "Елизавета чудотворица", "Савва".

Согласно обычаям, сегодня принято праздновать весну и окончательное прощание с зимой и холодами. Приметы на 7 мая говорят, что сегодня нужно встречать солнышко и приветствовать его раскрытыми объятиями.

Сегодня нужно обязательно устраивать празднования, веселиться, танцевать и радоваться. Приметы говорят, что для того, чтобы призвать в дом счастье, сегодня в этом доме должна играть громкая и веселая музыка. Музыка привлечет энергию жизни и привлечет радость — с этого момента всем домочадцам будет сопутствовать успех.

К 7 мая предки стремились закончить посев овса. В этот день добрый знак видели в появлении большого количества комаров: они "пророчили" хороший урожай.

В некоторых селах и городах в Евсеев день хозяйки накрывали особый "овсяный стол". Во всю еду добавляли овес, даже в кисель.

Что категорически нельзя делать в этот праздник:

  • нельзя унывать и грустить;

  • нельзя плакать;

  • нельзя ругаться и браниться;

  • нельзя проводить день в тишине.

По приметам же народ определял, какой будет погода в ближайшие дни. Так, считалось, если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. Над горизонтом низкие облака висят – ожидай сильной грозы с ветром.Черные или белые венчики вокруг звезд, значит, дождь пойдет.

Над горизонтом показался фронт низких облаков с хорошо очерченными краями – к сильной грозе с порывами ветра. А еще считалось, что с 7 мая бывает ещё 12 заморозков.

Народные приметы:

  • Много комаров — быть хорошему овсу.

  • Когда на дороге грязь, тогда овес князь.

  • Посеешь рожь в дождь — много будет метлы (сорняков).

  • Сеют не раньше, чем оттают снега, да если не мерзнет на пашне нога.

  • Сегодня и еще несколько следующих дней нельзя работать с землей (сеять, копать, сажать), если 7 мая прошел дождь.

  • Сегодня нельзя выяснять отношения и ссориться, а то век еще ссориться будете.

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В народе считалось, что к людям в этот день пристает маета и гнет к земле. Маетой называли такое состояние, когда человек не мог понять, где и что у него болит, был апатичным и грустным. Чтобы маета не приставала, утром на Евсея все члены семьи обязательно выпивали по три глотка святой воды и ею же умывались.

Если обратиться сегодня к покровительнице дня Елизавете-чудотворнице, то она поможет в любом деле и с любой проблемой.

А еще приметы на 7 мая говорят, что если сегодня пошел дождь, то на земле с растениями нельзя работать еще несколько дней, а то вся рассада погибнет. Если день солнечный, то можно заниматься садоводством и огородничеством.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 7 мая, Евсеев день, Елизавета-чудотворница.
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