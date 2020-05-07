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Четверг, 07.05.2020

"Сегодня Украина также воюет с агрессором - путинской Россией": Институт нацпамяти презентовал ролик к годовщине войне

Украинский институт национальной памяти выпустил ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом ролик "Друга світова війна: як ми пам'ятаємо", в том числе с субтитрами на русском языке. Видео размещено на YouTube-канале института. Дробович, в частности, напомнил, что за годы войны с 1939 по 1945-й Украина потеряла более восьми миллионов жизней. Эти дни, сказал он, символизируют не триумф победителей над побежденными - "они должны напоминать о страшной трагедии, а также быть предостережением, что нельзя силой решать конфликты между народами". "Именно поэтому мы выбираем ответственную европейскую модель памятования "Никогда снова", а не манипулятивную агитку "Можем повторить". Только негодяи или не понимающие ада войны могут желать ее повторения. Сейчас Украина также воюет с агрессором. Сегодня это - путинская Россия, и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю", - сказал Дробович.
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Россия, Война, Вторая мировая война, Агрессор, Институт нацпамяти, 75-й годовщина победы над нацизмом.
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