Минсоцполитики: в период карантина питание детей малообеспеченных категорий должно решаться на уровне регионов

Новости Украины:В минсоцполитики считают, что в семьях, где есть сироты, дети с инвалидностью и малообеспеченные дети должны питаться бесплатно.

В семьях, где есть сироты, дети с инвалидностью и малообеспеченные дети должны питаться бесплатно, однако в условиях карантина пока не удалось найти решение, как решить вопрос централизованно, поэтому это должно решаться на региональном уровне. Об этом генеральный директор Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса сообщил во время учебного вебинара из серии "Защита детей и поддержка семей в условиях пандемии COVID-19".

"Мы предлагали разные варианты, поскольку школы получают средства на питание, они, так понимаю, провели тендерные закупки. Мы предлагали, чтобы эти подрядчики семьям, где есть сироты, дети с инвалидностью и дети малообеспеченные, которые должны питаться бесплатно - оказывали определенную помощь. К сожалению, это не поддержалось на уровне образования. Сказали, что это невозможно", - сообщил Колбаса.

Он рассказал, что на уровне образования было предложение сделать это на уровне компенсации и передать ее на соцзащиту./

"Это возможно, но это делается на районном уровне. Для этого всем районам нужно провести сессии, разработать программы и передать деньги из этих школ на эти программы", - отметил Колбаса, добавив, что Минфин отверг эту идею.

Так, в министерстве пришли к выводу, что вопрос питания целесообразно решать на уровне регионов.

"Органы местного самоуправления принимают отдельно решение, у нас есть примеры, и доставляют эту поддержку отдельно семьям. В некоторых регионах образование уже передало такие списки, и такую поддержку доставляют. Эта поддержка должна быть на региональном уровне", - резюмировал Колбаса.

Ранее сообщалось, что ЮНИСЕФ окажет помощь многодетным семьям.