ООН: Международный туризм может упасть на 80%

Новости Украины:Недополученные доходы стран мира от фактического запрета на международные поездки в ООН оценивают в 80 миллиардов долларов.

По оценкам Всемирной организации туризма, которая является структурной единицей Организации Объединенных Наций, число международных туристов в мире по итогам 2020 года может сократиться на 58-78% по сравнению с прошлым годом.

В докладе организации отмечается, что по итогам первого квартала 2020 года международный туризм в мире уже сократился на 22%, передает Громадське.

"Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом в системе здравоохранения и экономики. Туризм пострадал очень сильно, что угрожает миллионам рабочих мест в одной из самых трудоемких отраслей экономики", - сообщил секретарь Всемирной организации туризма Зураб Пололикашвили.

Недополученные доходы стран мира от фактического запрета на международные путешествия в ООН оценивают в $80 млрд.

Однако они могут вырасти еще больше до конца 2020 года. Организация предоставляет три прогноза о восстановлении международного туризма: по первому сценарию межгосударственные границы начнут открывать в начале июля.

В таком случае падение числа международных туристов в 2020 году составит 58%. Второй сценарий предполагает, что границы для туристов начнут открываться в начале сентября (тогда падение туризма составит 70%), а третий - в начале декабря (тогда падение составит 78%).

Всего в ООН прогнозируют, что количество международных туристов в 2020 году может сократиться на 0,85-1,1 миллиарда человек, а потеря доходов от туристов может достичь $1,2 трлн. Это поставит под угрозу до 120 миллионов рабочих мест во всем мире.