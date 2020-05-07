Интернет и качественная связь: Зеленский обсудил с операторами ускоренное покрытие страны

Новости Украины:Владимир Зеленский обсудил с крупнейшими операторами связи ускоренное покрытия интернетом и качественной связью всей территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с крупнейшими операторами связи ускоренное покрытия интернетом и качественной связью всей территории Украины. За апрель Интернет появился в 870 населенных пунктах.

Об этом сообщает Офис Президента.

"Ускорение покрытие качественным Интернетом и связью всех точек Украины обсудил Президент Владимир Зеленский с представителями крупнейших операторов связи. В частности, речь шла об обеспечении связью маленьких городков, её установки в пассажирских поездах "Укрзализныци" и на дорогах, которые строят в рамках программы "Большая стройка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Украине 5 тысяч 800 маленьких городков, где нет связи. Зеленский напомнил, что в июле 2019 года он подписал Указ № 497 "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету". Для его реализации осенью мобильные операторы подписали в Мариуполе меморандум с правительством, цель которого — обеспечение максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи четвертого и пятого поколений, предоставление широкополосного доступа к мобильному Интернету.

"Очень радует статистика за апрель — впервые мобильный широкополосный доступ к Интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых проживает 390 тысяч человек, а дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах. Это возможно! Давайте двигаться быстрыми темпами и в дальнейшем", — добавил Глава государства.

Так, на встрече обсудили необходимые законодательные инициативы для ускорения покрытия мобильной связью, потребность сотрудничества с местными властями, а также возможность разработки государственно-частных проектов в этом направлении.

"Жизнь изменилась, она больше перешло в онлайн: мы многое — и лекарства, и продукты питания — заказываем по Интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы — они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", — подытожил Президент.

Как сообщалось, по данным ООН в условиях мирового пандемии через коронавирус — утроился интернет-трафик. Однако, в мире до сих пор 3,6 млрд человек не имеют доступа к интернету.