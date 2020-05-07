Дробович считает, что Украина не должна выбирать между 8 и 9 мая

Новости Украины:Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что Украине сейчас не стоит выбирать между 8 и 9 мая.

Украина сегодня не должна выбирать между 8 и 9 мая - Днем памяти и примирения и Днем победы.

Такое мнение выразил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович во время онлайн-дискуссии "Со щитом или на щите: что такое 8 и 9 мая для современной Украины?".

"8 мая - европейская модель памятование - для Украины вполне естественно. 9 мая, День победы, это была тяжелая война, столько миллионов людей погибло, это тоже нельзя просто взять и вычеркнуть. Что здесь должно быть? Как должно поступить государство и общество? Мы не должны говорить: это плохо, а это хорошо. Мы должны говорить: у нас есть такая культурная практика и такая культурная практика. Давайте их гармонизировать, давайте понимать, почему эти люди за это выступают, а эти - за это. И мы не можем говорить: давайте сейчас добавим 8 мая, а затем отменим 9-е. Мы должніы выложить все карты на стол и говорить: вот такая сложная реальность. Пока общество само со временем решит, люди в честной беседе скажут, что мы выбираем эту модель или эту", - отметил Дробович.

В то же время он напомнил, что в представленное вчера Фондом "Демократические инициативы" исследование показало, что большинство в Украине готовы отмечать и 8, и 9 мая.

"Это означает, что большинство украинского общества готовы признать, что нацисты и коммунисты одинаково причастны к началу войны. С другой стороны, двойное празднования - и 8, и 9 - это и европейская, и советская модель. И официальное мотто этих дней "Помним. Побеждаем", по сути, объединяет эти две модели: с одной стороны - о победе, с другой - о памяти ... это очень интересная история, чем это закончится. Потому что мне кажется, что мы в Украине близки к тому, чтобы сформировать наконец свое видение", - сказал Дробович.