Голубовская: Изменения в законодательство позволили врачам спасти многие жизни

Новости Украины:Ольга Голубовская рассказала, как изменения в законодательстве по поводу пандемии спасли много жизней.

Изменения в законодательство по поводу эпидемии коронавируса позволили врачам действовать свободнее, что спасло многие жизни.

Об этом сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская во время ток-шоу "Право на владу".

"Мы поднимали вопрос, что нам нужны стандарты (во время эпидемии коронавируса - ред.)... Мы выносили этот вопрос на СНБО. Но, пошли по другому пути, приняли закон, благодаря которому был создан протокол, который спас многие жизни", - сказала Голубовская.

При этом, Голубовская добавила, что реформа медицина предусматривает отказ от стандартизации оказания медицинской помощи.

"Наши реформаторы отказались от стандартизации медицинской помощи. Одна из причин потому, что там были заложены индикаторы качества и юридическая составляющая", - сказала врач.

Напомним, ученые определили наиболее уязвимые к COVID-19 группы онкобольных.