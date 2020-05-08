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Голубовская: Изменения в законодательство позволили врачам спасти многие жизни

Голубовская: Изменения в законодательство позволили врачам спасти многие жизни
01:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Ольга Голубовская рассказала, как изменения в законодательстве по поводу пандемии спасли много жизней.

Изменения в законодательство по поводу эпидемии коронавируса позволили врачам действовать свободнее, что спасло многие жизни.

Об этом сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская во время ток-шоу "Право на владу".

"Мы поднимали вопрос, что нам нужны стандарты (во время эпидемии коронавируса - ред.)... Мы выносили этот вопрос на СНБО. Но, пошли по другому пути, приняли закон, благодаря которому был создан протокол, который спас многие жизни", - сказала Голубовская.

При этом, Голубовская добавила, что реформа медицина предусматривает отказ от стандартизации оказания медицинской помощи.

Голубовская: Украина была лучше подготовлена к эпидемии, чем Нью-Йорк

"Наши реформаторы отказались от стандартизации медицинской помощи. Одна из причин потому, что там были заложены индикаторы качества и юридическая составляющая", - сказала врач.

Напомним, ученые определили наиболее уязвимые к COVID-19 группы онкобольных.

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Пандемия, Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.
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