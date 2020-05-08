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Кабмин нашел средства на финансирование канала ATR

Кабмин нашел средства на финансирование канала ATR
03:24 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Кабмин нашел финансирование крымскотатарского телеканала "ATR".

Кабинет Министров на заседании 6 мая согласовал изменения, которыми предусматривается финансирование крымскотатарского телеканала "ATR".

 Информирует сообщение Кабмина.

"Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права".

Изменения внесены в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для производства и трансляции телерадиопрограмм для государственных нужд, сбора, обработки и распространения официальной информационной продукции, финансовой поддержки системы государственного иновещания Украины.

По словам в.и.о. министра культуры и информационной политики Светланы Фоменко, указанное постановление создаст правовые предпосылки для финансирования телеканала.

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Кабинет Министров, АТР, Кабмин, Крымские татары.
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