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Марк Ключник: приметы и обряды на 8 мая
Марк Ключник: приметы и обряды на 8 мая

Марк Ключник: приметы и обряды на 8 мая

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Марк Ключник: приметы и обряды на 8 мая
08:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:8 мая можно узнать, какой погоды ждать летом.

8 мая по церковному календарю почитается святой евангелист Марк и мать Марка, которая сыграла большую роль в истории.

Эта женщина спасла многих апостолов и верующих христиан от верной смерти. Поэтому этот день — важный женский праздник, когда в женщинах пробуждается их великая женская сила.

Согласно преданиям, Марк основал Церковь в Египте и был первым епископом в Александрии. Он много путешествовал с проповедью Евангелия, укреплял верующих и противодействовал язычникам.

В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи.

В этот день нельзя сидеть дома без дела. На Марка-ключника было принято изгонять из жилища злых духов. Для этого хозяйки готовили крапивный настой и обтирали им полы и лавки. Считалось, что острые колючки крапивы могут победить любую негативную энергетику.

Для защиты избы от нежданного гостя над дверным проемом вешали букет из крапивы. А еще такой букет настраивал любого входящего на добрый лад.

В особом почете сегодня женщины. Они сегодня приобретают особую женскую силу. Это значит, что каждое доброе слово станет благословением тому, к кому оно обращено.

Если мать сегодня пожелает добра своим детям, а жена мужу, то родные будут защищены и благословенны.

Если женщина сегодня помолится святой Марковой матери и попросит защиты для своей семьи и покровительства для самых близких, то эти люди будут удачливы и успешны во всех делах.

Что нельзя делать 8 мая в Марков день:

  • женщинам нельзя работать;

  • нельзя заниматься рукоделием;

  • нельзя употреблять в пищу жирные блюда;

  • нельзя в этот день себе в чем-либо отказывать;

  • нельзя ссориться и выяснять отношения;

  • нельзя влюбленным строить планы на будущее;

  • никому нельзя обижать женщин и повышать на них голос, а то в жизни начнутся неудачи.

День Марка Ключника называли еще птичьим праздником. В это время птицы возвращались в родные края целыми стаями. Крестьяне выходили утром на конопляные поля и смотрели: если на них летят птицы, то урожай этого растения будет хорошим. В таком случае они разбрасывали семена конопли по двору для домашних и залетных птиц.

Также в этот день отправлялись ловить чижей.

Знаменательные события в истории: 8 мая 2020 года

Народные приметы:

  • В небе явилась высокая радуга – жди теплой погоды.

  • Низкая – к дождю.

  • На Марка пошел дождь – к хорошему урожаю и достатку.

  • Закуковала кукушка – быть жаре.

  • Пошел дождь, да поют птицы – жди солнечной погоды.

  • Чем зеленее радуга в небе, тем сильнее будет дождь

В этот день девушки принимались гадать. Считалось, что все предсказания исполнятся. А еще дневной сон на Марка-ключника вещий. Но сбудется только через восемь лет.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 8 мая, Марк Ключник.
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