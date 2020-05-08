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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления
08:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Характер человека по имени Марк исключительно динамичен и изменчив.

Психологи утверждают, что мальчик, получивший такое имя, проходит сложные периоды становления личности. В детстве это капризный и эгоистический ребенок, требующий от всех окружающих повышенного внимания. Он считает самым жестким наказанием за свои проступки безразличие. Не стремится учиться лучше других, но внутренне сильно переживает, если оказывается среди отстающих в учебе одноклассников. Выделяется математическими и музыкальными способностями.

С годами его характер меняется. Человек с таким именем теряет эгоистические черты и становится уравновешенным, спокойным и очень обаятельным членом общества. Честность и прямолинейность создают определенные сложности в жизни Марка. Но он обладает таким тонким чувством юмора, что любое его высказывание воспринимается просто как авторское изречение.

Тайна имени Марк в том, что его носитель наделен глубокой интуицией. Он может даже предугадать и предсказать масштабные события. Имеет много друзей, поклонников своего таланта. Его уважают за эрудицию, порядочность, доброту и миролюбивый характер.

Марк интересуется литературой, искусством, музыкой, спортом, политикой, философией. Любимый его отдых – игра в шахматы. Любит приключения и фантастику. В зрелом возрасте много путешествует.

Марк редко увлекается финансовыми операциями, но никогда не нуждается в деньгах. Материальное обеспечение приходит к ним вместе с увлекательной творческой работой или научными достижениями. Умеет ценить свой труд и заставляет окружающих понимать это.

Мужчина, получивший имя Марк, становится композитором, писателем, актером, юристом, художником, политиком, режиссером или литературным критиком. Особого успеха добивается в области медицины и математики. В таких профессиях находит применение весь спектр его творческого потенциала.

Часто болеет простудными заболеваниями. Но никогда не сосредотачивается на болезни. Всегда содействует успеху лечения. Если не удается укрепить иммунитет, с годами возникают проблемы с почками, мочеполовой системой.

Жену Марк выбирает долго. Невзирая на врожденную влюбчивость, вступать в брак не спешит, так как считает, что семья должна жить прилично и быть материально обеспечена. В жены выбирает красивую и умную девушку. Выполняет роль помощника не только в семье, но и на работе. Не терпит женского коварства, тупости, интриг, лицемерия. Даже если избранница превосходит его в интеллектуальном развитии или других характеристиках, Марк не позволяет ей подчеркивать это. К детям он строг. Считает, что воспитание ребенка должно происходить в семье, а не в школе. И ответственность за судьбу детей несут родители.

Поздравления

В этот день желаю Марку

Самых ласковых объятий,

Замечательных подарков

И удачи многократной.

Быть решительным и сильным,

Жизнерадостным, успешным,

Сногсшибательным, красивым

И счастливым быть, конечно!

Марк, от греческого — Марс,

Он не терпит в жизни фарс.

Ведь недаром покровитель,

И красивого любитель.

Пусть тебя в пути твоем,

Ждет удача день за днем.

И любовь в душу нагрянет,

Сразу мир светлее станет.

Марк, тебя я поздравляю,

Добрый парень, верный друг.

Пусть сбываются желания

И не тронет пусть недуг.

Будь успешен в своем деле,

Счастлив будь всегда в любви,

Жажда новых достижений

Пусть всегда кипит в крови.

Счастлив будь всегда, Маркуша,

Продолжай карьерный путь!

Будь хорошим папой, мужем,

Сыном, другом лучшим будь!

Пусть успех сопровождает

Тебя, Марк, всегда во всем!

А улыбка пусть сверкает

Только ярче с каждым днем!

Для Марка праздник этот мы

Устроили от сердца,

И пусть со стороны судьбы

Добавлено немало перца,

Однако молодцом держись,

Как деды и отцы,

И поздравок наш на всю жизнь

Желает: устремись в борцы!

На столе стоит налита

Полная уж чарка.

Мы поднимем этот тост

За нашего Марка.

Пожелаем, добрый друг,

Мы тебе удачи.

Чтобы четко отбивал

Ты судьбы подачи.

Чтоб везло тебе всегда

На работе, дома.

Чтобы боль беды и мук

Не была знакома.

Марк спешу тебя поздравить,

С праздником сегодняшним твоим,

Тебе я радости желаю,

Не знать проблем тебе, преград. 

Будь все таким же элегантным,

И пусть цветет твоя душа,

Будь столь красивым и невероятным,

И обойдет пускай беда!

Пусть счастье красочным подарком

Не покидает твою жизнь,

Любовь пусть будет самой жаркой,

На крыльях поднимает ввысь.

Хочу, чтоб было все у Марка,

Чего он только пожелает,

Пусть будет радостным и ярким

Тот путь, который выбирает!

У Марка пусть исполняться желания,

Чтоб смысл жизни, наконец, постиг.

Пускай не встретятся ему разочарования,

Пусть будет незаметен он для них.

Здоровья, процветания, финансов,

Чтоб горд был за деяния свои.

Не омрачает жизнь пусть серой краской,

Наоборот, в ней как звезда гори.

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