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Вступительная кампания 2020: Минобразования Украины перенесло на август сроки проведения

Вступительная кампания 2020: Минобразования Украины перенесло на август сроки проведения
18:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В МОН рассказали о переносе сроков проведения вступительной кампании в Украине из-за карантина.

Сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения перенесены на август, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

Соответствующий приказ был подписан 4 мая 2020 года и прошел регистрацию в Министерстве юстиции Украины.

"Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам Внешнего независимого оценивания), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования", - указывается в сообщении МОН.

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Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет проходить не позже 27 августа, а подача поступающими документов для зачисления - до вечера 31 августа.

"Министерство образования и науки предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения", - отмечают в министерстве.

Сроки проведения регистрации для сдачи Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) также перенесены. Регистрация пройдет с 12 мая до 5 июня в режиме онлайн. Даты проведения ЕВЭ и ЕПВИ остаются неизменными - 1 и 3 июля соответственно.

Даты регистрации электронных кабинетов поступающих на магистратуру, приема документов и рекомендаций также перенесены на месяц.

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Кроме того, были расширены категории поступающих, которые смогут воспользоваться правом на перевод на вакантные места государственного заказа (лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей).

Также приказом было закреплено право иностранцев и лиц без гражданства, которые проживают в Украине, лиц, которые признаны беженцами, и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета при условии выполнения таких же требований к поступлению, как и для граждан Украины - эти категории поступающих должны будут успешно сдать ВНО и подать до 5 заявлений на бюджетные места в университете.

"Обновленные Условия приема приведен в соответствие с принятыми 18 декабря 2019 года изменений в Закон "О высшем образовании". В частности, предусмотрена возможность подачи мотивационного письма, отменена обязательность проведения дополнительных вступительных испытаний для поступающих в магистратуру, получивших степень высшего образования по другой специальности и тому подобное", - добавили в министерстве.

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Украина, вуз, Карантин, Поступление.
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