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COVID-19: в Минздраве планируют массовое тестирование правоохранителей

COVID-19: в Минздраве планируют массовое тестирование правоохранителей
19:00 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: twitter

Новости Украины:В Минздраве введут тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Об этом сообщил министр Максим Степанов во время встречи с главой представительства Детского фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел.

Вступительная кампания 2020: Минобразования Украины перенесло на август сроки проведения

Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать"- сказал глава Минздрава.

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Украина, тесты, Заражение, Коронавирус, Нацгвардия, Украиан.
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