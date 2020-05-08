COVID-19: в Минздраве планируют массовое тестирование правоохранителей

Новости Украины:В Минздраве введут тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Об этом сообщил министр Максим Степанов во время встречи с главой представительства Детского фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел.

Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать"- сказал глава Минздрава.