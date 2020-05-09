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Ляшко: Без карантина в Украине могло быть намного больше зараженных

Ляшко: Без карантина в Украине могло быть намного больше зараженных
01:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Виктор Ляшко считает, что без карантина в Украине могло быть уже 240 тысяч больных коронавирусом.

Без применения карантинных мероприятий в Украине сейчас могло бы быть 220-240 тысяч больных коронавирусом.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"У нас есть ряд прогнозов. Ряд прогнозов, разработанных еще до того, как мы внедрили карантин ... Если бы мы не внедряли карантинных мероприятий, у нас бы по прогнозам сейчас где-то было 220-240 тысяч больных коронавирусной болезнью. Далее вопрос летальности, и вопрос пиковых нагрузок", - сказал Ляшко.

Он отметил, что пиковая нагрузка на систему здравоохранения, это когда первые 4-5 дней растет число случаев заболевания. По его словам, это пиковая нагрузка могло привести к тому, что в Украине росла бы динамика заболевания от других болезней, когда скорая не успевала бы доезжать до больного и оказывать ему помощь.

"Когда мы говорим о карантине, то это все же было комплексный вопрос, который позволил бы сдержать развитие и пиковую нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Ляшко.

Он отметил, что возбудитель коронавирусной болезни является новой инфекцией, и пока не известно, как он себя поведет дальше.

В Украине на 8 мая зафиксировано 14195 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 504 новых случаев.

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Карантин, Санитарный врач, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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