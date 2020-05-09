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Ляшко: Украина подает в официальную статистику только ПЦР-тестирование

Ляшко: Украина подает в официальную статистику только ПЦР-тестирование
04:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украина показывает тестирование исключительно полимеразной цепной реакции.

В данные официальной статистики по количеству заражения коронавирусом Украина подает результаты исключительно тестирования методом полимеразной цепной реакции.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

"Украина показывает тестирование исключительно полимеразной цепной реакции. Вы не увидите в нашей статистике ни быстрых тестов, ни ИФА-тестов, ни других тестов, которые не являются диагностическими", - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что сначала Украина могла делать 200-300 тестов в день, а сейчас способности возросли до 10 тысяч за сутки. Ляшко добавил, что Минздрав делает все возможное для поэтапного увеличения количества тестирований.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 мая в Украине лабораторно подтверждено 14 195 случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.

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Все по теме:

тесты, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тесты.
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