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Большинство незаконно задержанных в Крыму - крымские татары

Большинство незаконно задержанных в Крыму - крымские татары
05:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Российские силовики провели 15 обысков, 25 задержаний и 28 допросов, опросов и "разговоров".

За три месяца в оккупированном Крыму российские силовики незаконно задержали 25 человек и арестовали или продлили арест 97-ми, большинство из них - крымские татары.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил председатель Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса Эскендер Бариев.

"За отчетный период российские силовики провели 15 обысков, 25 задержаний и 28 допросов, опросов и "разговоров". Общее количество арестов за три месяца текущего года составляет 97, в том числе 13 - это новые аресты и 84 - продление сроков содержания под стражей", - сообщил Бариев.

По его словам, за отчетный период, как и за три месяца прошлого года, большая часть обысков, задержаний и арестов касалась крымских татар.

Так, представителей коренного народа Крыма было 24 из 25 задержанных, 18 - из 28 допрошенных. Кроме того, в домах крымских татар провели 12 из 15 обысков.

По данным КРЦ, количество арестов за три месяца текущего года в оккупированном Крыму (97) соответствует показателю за аналогичный период 2019 года. При этом количество арестованных крымских татар в первом квартале 2020 года увеличилась с 67 до 83.

Этот факт, считают эксперты КРЦ, свидетельствует о систематическом подавлении проукраинских настроений в Крыму, а также о наращивании репрессий против крымскотатарского народа, который ведет ненасильственную борьбу против российской оккупации Крыма.

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Крым, Меджлис, Крымские татары.
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