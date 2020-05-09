В Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Новости Украины:Сегодня украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне - государственный праздник и выходной день в Украине, который официально отмечают 9 мая, начиная с 2016 года.

Пришел на смену советскому празднику "День Победы", которое отмечали в СССР с 1965 года, а затем в Украине до 2015 года включительно.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен как государственный праздник результате принятия 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины закона "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации.

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения 8 мая, является цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны.

Массовые мероприятия в Украины 9 мая не будут проводиться в этом году из-за карантина.