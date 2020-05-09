Глафира Горошница: приметы и обряды 9 мая

Новости Украины:Девятое мая - это праздник Дня Победы, однако в народе его еще помнят как день Глафиры Горошницы.

Представители духовенства в этот весенний день чтут память Глафиры, которая погибла за веру во Христа в 322 году.

Известно, что Глафира служила принцессе, супруг которой был ярым ненавистником христиан, хоть и подписал акт о том, что каждый человек вправе верить в своего Бога.

Все запреты этого дня связаны с посевом гороха. Считалось, что его необходимо употреблять в пищу женщинам в положении и молодым людям. Для чего это было нужно никто не знает, но нарушать запрет никто не хотел.

9 мая по преданиям обычно начинают сеять горох. Люди верили, что это растения сегодня обладает необычайными свойствами. Если посадить горох именно 9 мая, то урожай потом будет очень богатым и можно будет запастись горохом на весь год вперед. Впрочем, горох используют не только для посадки, но и в других целях.

Наши предки считали, что южный ветер в этот день – добрый знак. Они начинали сажать горох и другие культуры при таком ветре да на растущую луну. Верили, что тогда урожай точно будет богатым, что обещало семье достаток и сытый год.

Приметы на 9 мая говорят, что если сегодня съесть любое блюдо из гороха, то человек обязательно наберется крепкого здоровья и сможет избавиться от тяжелой и затяжной болезни. Причем, совершенно не важно, в каком виде будет горох — свежий, сушеный, консервированный, в салате, в каше, в супе. Он одинаково обладает чудодейственной силой.

Издревле повелось на 9 мая чествовать ласточек. На Руси считали, что эти птицы защищают домашний очаг от напастей и бед. А если ласточка решит свить гнездо и выведет птенцов рядом с жилищем бездетной семьи, то скоро пару ждет пополнение.

Если разрушить в этот день ласточкино гнездо, можно навлечь серьезные неприятности. Во-первых, сам домик птиц считается оберегом от пожаров, а во-вторых, ласточки - светлые существа, любимые Богом.

Строго запрещено цепляться к мужчинам и пилить их. Помимо того, что это великий день с точки зрения истории, это ещё и особые, энергетически тяжелые сутки. Поэтому у представителей сильного пола может быстро испортиться настроение, если начать к ним приставать по пустякам.

Также в этот день нельзя готовить на ужин блюда из картофеля, чтобы избежать недопонимания. Картошку лучше заменить, естественно, горохом. Запрещалось в этот день выяснять отношения невестке и свекрови и зятю и теще. После этого они навсегда могут стать врагами.

Народные приметы:

Если птицы поют, будто квакают лягушки – жди дождя.

Верхняя часть облаков затерялась в небе и скрылась от взора – быть грозе.

Утренний мороз сулит скорые непродолжительные заморозки.

Солнечное утро – пора за лопату, нужно копать огород, да сеять семена.

Кукушка закуковала громко и часто – к жаре.

Снег в этот день обещал богатый урожай гречки и обилие травы для скота.

Много росы – быть большому сбору огурцов.

Не стоит в этот вечер пересчитывать деньги. Велика вероятность того, что большая часть финансов утечёт сквозь пальцы.

В снах этой ночи сокрыто много секретов. Например, как преодолеть жизненные проблемы (в том числе и со здоровьем), как преуспеть на работе и даже в любовных отношениях. Отнеситесь к нынешним сновидениям серьезно. Они могут сбыться.